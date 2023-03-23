Сили оборони за добу відбили 83 атаки окупантів на п’яти напрямках — Генштаб

Росіяни основні зусилля продовжують зосереджувати на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для цього наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Бійці Сил оборони України відбили протягом минулої доби на східній ділянці фронту 83 атаки російських окупантів. У військовому командуванні зазначили, що російський агресор не відмовляється від тактики терору цивільного населення і веде обстріл по населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури в Україні.

Минулої доби РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і поцілили у житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільних.

Також окупанти завдали 48 авіаційних ударів, зокрема по цивільних об’єктах критичної інфраструктури у Житомирській та Київській областях. Загарбники використали 21 БпЛА типу “Шахед-136” з Брянської області РФ, з яких 16 були збиті. У результаті ударів ворожих дронів-камікадзе є загиблі та поранені мирні жителі.

Крім того, війська РФ здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом подальших ударів по всій території України залишається, звернули увагу в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка – без істотних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Кремль продовжує використати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ.

Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем’янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля у Сумській області; Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка у Харківській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках війська РФ продовжують спроби зламати оборону ЗСУ. Інтервенти вели безуспішні наступальні дії в районах н.п. Макіївка, Білогорівка та Верхньокам’янське. Також противник вів артилерійські обстріли районами н.п. Крохмальне в Харківській області; Новоселівське, Невське, Білогорівка у Луганській області; Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне в Донецькій області.

війська РФ продовжують спроби зламати оборону ЗСУ. Інтервенти вели безуспішні наступальні дії в районах н.п. Макіївка, Білогорівка та Верхньокам’янське. Також противник вів артилерійські обстріли районами н.п. Крохмальне в Харківській області; Новоселівське, Невське, Білогорівка у Луганській області; Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне в Донецькій області. На Бахмутському напрямку російські війська ведуть наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Бійці ЗСУ цілодобово відбивають численні атаки супротивника у Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворог обстрілював понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них: Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області.

російські війська ведуть наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Бійці ЗСУ цілодобово відбивають численні атаки супротивника у Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворог обстрілював понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них: Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили наступальні дії у районах н.п. Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – усі без успіху. Противник обстрілював понад 20 районів населених пунктів, серед яких: Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

загарбники здійснили наступальні дії у районах н.п. Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – усі без успіху. Противник обстрілював понад 20 районів населених пунктів, серед яких: Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ ведуть оборонні дії. Ворожі обстріли зазнали районів понад 45 н.п. неподалік лінії зіткнення, серед яких: Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки в Запорізькій області; Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон

У Генштабі зазначили, що РФ, незважаючи на численні жертви, не відмовляється від загарбницької війни та постійно вживає заходів щодо поповнення втрат живої сили.

“Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України. Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області”, – йдеться у зведенні.

За добу авіація ЗСУ завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу ворога, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.