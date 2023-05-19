Суспільство

Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО

19 Травня 2023 09:26
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війна

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Також було знищено понад два десятки ракет і 10 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків – 3777 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7377 (+4) од,
  • артилерійських систем – 3210 (+12) од,
  • РСЗВ – 564 (+1) од,
  • засоби ППО – 319 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
  • крилаті ракети – 1011 (+21),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 419 (+1).

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