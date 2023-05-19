Суспільство

Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Також було знищено понад два десятки ракет і 10 безпілотників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,

танків – 3777 (+4) од,

бойових броньованих машин – 7377 (+4) од,

артилерійських систем – 3210 (+12) од,

РСЗВ – 564 (+1) од,

засоби ППО – 319 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),

крилаті ракети – 1011 (+21),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,

спеціальна техніка – 419 (+1). Поділитися:



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