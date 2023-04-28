Сили оборони відбили понад 40 атак РФ на чотирьох напрямках — Генштаб

Українські військові відбили понад 40 атак у Донецькій області та знищили склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. На жаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди.

Загалом, протягом доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Нашими захисниками знищено 21 крилату ракету, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань (Черкаська область), Дніпро, а також Українка (Київська область).

За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних людей, серед них 3 дітей. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Також ворог завдав 28 авіаційних ударів та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог:

завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка та Леонівка;

здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки в Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Високе Запорізької області; Милове, Берислав, Одрадокам’янка, Веселе, Антонівка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” зі школярів та викладацького складу.

Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, разом з тим, уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.