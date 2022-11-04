Сьогодні віялові відключення від електроенергії будуть застосовані в 10 областях

У п’ятницю, 4 листопада, у 10 областях України та Києві будуть застосовані планові відключення світла.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях. З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”, – йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.