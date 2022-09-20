Що таке багатофункціональний ніж?

Зазвичай багатофункціональними прийнято називати складні ножі, в яких крім ножового клинка є ще кілька інструментів. Це значно розширює варіативність їх застосування. Ще, наприклад, наявність у ножі відкривачки, дозволяє зберегти клинок та не використовувати лезо для робіт, здатних швидко його зіпсувати.

Чому багатофункціональний ніж часто називають швейцарським?

Багатофункціональні ножі зазвичай називають «швейцарськими».

Хоча Швейцарія і не є батьківщиною багатофункціональних ножів (з тим самим успіхом ми могли б назвати їх «римськими»).

Просто так склалося, що швейцарська компанія Victorinox (Вікторинокс) є основним виробником та основним законодавцем мод у світі багатофункціональних ножів сучасного типу.

Що означає Victorinox?

Компанія ця досить стара та шановна. Заснована вона ще 1884 року Калом Ельзнером. Назва компанії складається із двох частин: «Вікторія» (так звали мати Ельзнера) та «Інокс» – «нержавіюча сталь».

Сім’я та мати були дуже важливими для Ельзнера, бо сильно підтримували його. А одного разу навіть врятували його кар’єру та бізнес.

Як бачимо, Карл був добрим сином.

Ну, а нержавіюча сталь на початку ХХ століття була справжньою високотехнологічною новинкою і важливою перевагою продукції фірми. Тому не дивно, що згадка про неї навіть була у назві бренда.

Чому швейцарські ножі називають армійськими?

Історія показує, що військові замовлення роблять із бізнесом справжні чудеса. Для Victorinox співпраця з армійцями стала буквально порятунком.

Щоправда, з деяких причин швейцарські військові спочатку не хотіли працювати з вітчизняним виробником. Вони віддавали перевагу німецькій фірмі Solingen.

Але ножі від Victorinox все ж таки були дійсно передовими конструкціями свого часу. Вони мали низку переваг, за які ми цінуємо їх досі: висока якість, нержавіюча сталь, і головне – багатофункціональність.

До того ж, швейцарській армії в ті часи «пощастило» взяти на озброєння свою першу магазинну гвинтівку, яка мала одну неприємну особливість – для її регулярного обслуговування обов’язково була потрібна викрутка.

Треба натякати, що в наборі інструментів ножа від Victorinox викрутка була?

І не тільки викрутка!

Тому не дивно, що військові почали купувати швейцарські ножі Victorinox самі (за власний рахунок) та користуватися ними замість офіційних «золінгенів».

Згодом військове керівництво визнало очевидні переваги ножів від Victorinox та прийняло їх на озброєння.

Так почалося сходження цієї марки на п’єдестал, який вона досі посідає по праву.

І саме тому, подібні ножі досі називають «швейцарськими армійськими». Хоча багато хто з них давно вже не має відношення ні до Швейцарії, ні до армії.

Чи тільки у Швейцарії випускають швейцарські ножі?

Багатофункціональних ножів у всьому світі випускається дуже багато. Крім ціни та виробника їх можна, якщо завгодно, розділити і за призначенням. Але основною нішою більшості з них є EDC (Every Day Carry). Тобто, такі ножі повинні служити інструментом повсякденного носіння і застосування.

Часом багатофункціональні ножі від інших виробників більш схожі на вікторинокси, часом – менше. Але знайдена колись оптимальна конструкція в них присутня тією чи іншою мірою в більшості випадків.

Найчастіше набір інструментів у таких ножах більш-менш стандартний. Плюс мінус – кілька бонусів. Найкориснішими з них (крім клинка) є, наприклад, відкривачки для пляшок та консервів.

Ну і (звичайно) штопор!

Не варто сумніватися, що багатофункціональний ніж допоможе вам далеко не один раз. Більш того, він гарантовано зробить вас загальним улюбленцем та незамінною людиною у будь-якій компанії. Бо наші друзі, що, з якихось дивних причин, не носять ножі, не раз і не два потребуватимуть вашої допомоги!

Так що, якщо ви надумаєте купити багатофункціональний швейцарський ніж, ви допоможете не лише собі, а й багатьом добрим людям навколо себе!