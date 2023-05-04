Суспільство

Росії, ймовірно, доведеться змінити логістику пального через вразливість сховищ — британська розвідка

4 Травня 2023 10:15
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війна

Російські війська, найімовірніше, коригуватимуть систему розгортання місць зберігання ПММ, намагаючись убезпечити їх від чергових атак безпілотників – переноситимуть їх до віддаленіших місць або підвищуватимуть рівень захисту.

Такого висновку дійшли фахівці британської розвідки, аналізуючи схему пошкодження російських складів від початку року, зокрема пожежу на російському складі ПММ на материковій частині Росії в Керченській протоці.

“3 травня 2023 року спалахнула пожежа на російському складі пального в селищі Волна на материковій частині Росії в Керченській протоці, недалеко від Кримського мосту. Вона була зумовлена ймовірним ударом безпілотника”, – йдеться у звіті оборонної розвідки.

Як зазначають експерти, це відповідає схемі пошкодження російських складів пального від початку року, при цьому склади пального на окупованій Україні та в прикордонних районах Росії та України залишаються особливо вразливими для атак.

“Порушення роботи мережі зберігання і розподілу пального, найімовірніше, змусить скоригувати російські військові операції із заправки пальним, щоб пом’якшити удари”, – вважають у британській розвідці.

Як очікують британські фахівці, російські коригування можуть передбачати розгортання додаткових заходів захисту на об’єктах зберігання пального, як це було в Туапсе в Росії, або опору на інфраструктуру в менш уразливих регіонах.


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