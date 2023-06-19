Росіяни заявили про атаку дронів на Крим

Тимчасово анексований Крим знову атакували дрони. Про це заявив так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов.
“Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО за двома БПЛА”, – розповів він.
За його словами, вони нібито летіли “на малій висоті”.
Тимчасово анексований Крим знову атакували дрони. Про це заявив так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов.
“Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО за двома БПЛА”, – розповів він.
За його словами, вони нібито летіли “на малій висоті”.
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