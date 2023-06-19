Суспільство

Росіяни заявили про атаку дронів на Крим

19 Червня 2023 09:45
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крим

Тимчасово анексований Крим знову атакували дрони. Про це заявив так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов.

“Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО за двома БПЛА”, – розповів він.

За його словами, вони нібито летіли “на малій висоті”.


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