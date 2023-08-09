Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку, – Сирський

Російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок, створивши наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів “Шторм -Z”, йдуть інтенсивні бої – деякі позиції по декілька разів переходять з рук в руки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у коментарі УП.

“Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки”, – сказав Сирський.

За його словами, одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безуспішно. “Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед”, – підкреслив командувач.

Також Сирський повідомив, що побувавши на цьому напрямку оборони разом з командирами обговорив можливі подальші дії росіян та варіанти дій захисників.

Як наслідок, були прийняті всі необхідні рішення для “гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому”. Зокрема, йдеться про додаткове посилення військових частин всіма необхідними силами і засобами та боєприпасами.