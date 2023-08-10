Суспільство

Росіяни намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, – Череватий

10 Серпня 2023 10:07
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війна

Окупаційні війська намагаються прорвати оборону на Куп’янському напрямку.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

“Куп’янський напрямок – один із тих, де ворог намагається перехопити ініціативу, намагається діяти агресивно, прорвати нашу оборону. Проте з усіх вжитих заходів, зокрема командувач Сухопутними військами працював у цій зоні, – віддано накази, посилено оборону, ударні засоби. Тому ситуація хоч і складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри, тому діємо там, щоб зірвати наміри ворога”, – сказав він.

За словами Череватого, 559 разів протягом доби росіяни завдавали ударів артилерією по українських позиціях на Лимано-Куп’янському напрямку. Сталося 16 ворожих авіанальотів, 4 спроби атакувати позиції українських сил.

“Під час відбиття атак 35 окупантів знищено, 110 поранено. Знищено 3 танки, гаубиця Д-20, БПЛА “Орлан-10″, 7 авто, 3 польові склади з боєприпасами та три ворожі бліндажі”, – додав Череватий.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог 580 разів протягом доби бив по позиціях Сил оборони України.

“Відбулося 5 бойових зіткнень, 3 ворожих авіанальоти. У ході боїв 56 окупантів знищено на Бахмутському напрямку, 104 окупанти дістали поранення, 5 потрапили в полон”, – сказав Череватий.

Також він повідомив про знищення трьох ворожих танків Т-72, бронеавтомобіля, 3 БМП, бойової машини десанту, гаубиці Д-30, трьох польових складів з боєприпасами, БПЛА та 2 дронів-камікадзе “Ланцет”.


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