Росіяни намагалися повернути позиції біля Урожайного, – Генштаб

Українські військові продовжують вести наступ на двох напрямках фронту, відбили атаку росіян поблизу Авдіївки та знищили ворожий ЗРК.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області.

На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Херсон, Понятівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.