Зеленський провів у Харкові нараду щодо опалювального сезону

У Харкові Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в місті й області.

Під час заходу обговорили підготовку регіону до опалювального періоду, повідомили в Офісі президента.

Зеленський наголосив, що очікує на чіткий план захисту неба Харківщини та відновлення обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач ОСУВ «Хортиця» Андрій Гнатов доповіли Главі держави про оперативну ситуацію на території Харківської області та в межах відповідальності угруповання.

Голова правління ПрАТ «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів про перебіг виконання робіт з інженерного захисту об’єктів енергетичного сектору й озвучив терміни, коли вдасться подолати енергодефіцит у регіоні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов поінформували про підготовку регіону до осінньо-зимового періоду. За словами Ігоря Терехова, уже встановлені 22 когенераційні установки та 31 модульна котельня. Загалом потреба міста становить понад 140 обʼєктів вироблення енергії, що дадуть змогу забезпечити 340 МВт.

Також щодо забезпечення децентралізації енергетики, підключення когенераційних установок доповідав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.