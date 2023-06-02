Суспільство

Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську, – Херсонська ОВА

2 Червня 2023 11:34
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війна, окупація

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити ЗСУ і звинуватити Україну в екологічному тероризмі. 

“За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу “Кримський Титан” вибухівку і мінують територію.

Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля”, – повідомив Прокудін.

За словами Прокудіна, у випадку провокації постраждають мешканці Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.


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