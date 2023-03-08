Росіянам не вистачає зрадників на окупованих територіях, – Центр національного спротиву

На окуповані території Донеччини будуть відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території РФ. Їх планують працевлаштовувати у фейкові органи окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема ворогу бракує зрадників, які готові йти працювати до каральних структур. Мовиться про так звану “поліцію”, “прокуратуру” та інших “органів”.

“Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про “русский мир”. Міста виходять з-під контролю росіян, а для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення “відряджати” працівників МВС, а також ФСБ та прокуратур. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх “працівників”, – зазначили у ЦНС.

Окупанти планують, що відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників так званої СВО.