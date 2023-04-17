Суспільство

Росія втратила за добу в Україні 590 військових і 3 танки

17 Квітня 2023 08:10
36
читать на русском →
війна

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог втратив на війні в Україні:

  • особового складу – близько 182 660 (+590) осіб,
  • танків – 3660 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 7087 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2804 (+9) од,
  • РСЗВ – 538 (+0) од,
  • засоби ППО – 285 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі, катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,
  • спеціальна техніка – 328 (+2).

Остаточні дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Квітня 2023 10:13
37

Словаччина завершила передачу винищувачів МіГ-29 Україні
17 Квітня 2023 11:25
30

П’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива
17 Квітня 2023 07:31
67

Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
17 Квітня 2023 07:07
79

Міноборони РФ посилює “Вагнер” для захоплення Бахмута – ISW
17 Квітня 2023 06:57
57

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
усі думки