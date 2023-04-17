Росія втратила за добу в Україні 590 військових і 3 танки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Ворог втратив на війні в Україні:
- особового складу – близько 182 660 (+590) осіб,
- танків – 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 7087 (+4) од,
- артилерійських систем – 2804 (+9) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засоби ППО – 285 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі, катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,
- спеціальна техніка – 328 (+2).
Остаточні дані уточнюються.
Поділитися: