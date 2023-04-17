Суспільство

Росія втратила за добу в Україні 590 військових і 3 танки Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Ворог втратив на війні в Україні: особового складу – близько 182 660 (+590) осіб,

танків – 3660 (+3) од,

бойових броньованих машин – 7087 (+4) од,

артилерійських систем – 2804 (+9) од,

РСЗВ – 538 (+0) од,

засоби ППО – 285 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі, катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,

спеціальна техніка – 328 (+2). Остаточні дані уточнюються. Поділитися:



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