Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб

Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ, через що командирам доводиться формувати штурмові підрозділи з окупантів, знятих із другої та третьої ліній.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

За даними українських військових, почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ, які перебувають у підрозділах 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ.

“Тому мобілізованих чоловіків із тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів і формують до штурмових підрозділів для наступальних дій на Авдіївському напрямку”, – повідомляє Генштаб.

Також у зведенні сказано, що через значну кількість санітарних втрат серед загарбників у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених окупантів. Приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнане під військовий шпиталь.