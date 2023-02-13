Суспільство

Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб

13 Лютого 2023 18:56
58
читать на русском →
війна

Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ, через що командирам доводиться формувати штурмові підрозділи з окупантів, знятих із другої та третьої ліній.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

За даними українських військових, почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ, які перебувають у підрозділах 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ.

“Тому мобілізованих чоловіків із тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів і формують до штурмових підрозділів для наступальних дій на Авдіївському напрямку”, – повідомляє Генштаб.

Також у зведенні сказано, що через значну кількість санітарних втрат серед загарбників у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених окупантів. Приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнане під військовий шпиталь.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 19:12
125

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, – Залужний
13 Лютого 2023 18:56
58

Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб
13 Лютого 2023 17:41
64

Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
13 Лютого 2023 14:39
152

Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні – Столтенберг
13 Лютого 2023 14:17
127

Біженцям у Польщі хочуть по-новому виплачувати пенсії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки