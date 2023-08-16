Суспільство

РФ намагається заблокувати, а згодом і захопити Куп‘янськ, – Сирський

16 Серпня 2023 16:34
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війна, куп'янськ

Щоденно на різних напрямках армія РФ намагається прорвати оборону українських військ штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

“Цими діями РФ намагається заблокувати, а згодом і захопити Куп‘янськ”,— сказано у повідомленні.

Сирський зазначив, що відвідав частини, які ведуть оборону на підступах до міста: “За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони”.


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