Резніков підтвердив прибуття ЗРК Patriot до України

Системи протиповітряної оборони Patriot нарешті прибули в Україну, тож захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

“Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot”, – написав він.

Міністр зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.

Резніков зауважив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом президента Володимира Зеленського. До того ж, він подякував міністрам оборони США, Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому, голландському народам.

Він також розповів про те, як починалися розмови про Patriot для України.

“Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriots, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя”, – написав він.

Резніков згадав про свою поїздку до США у серпні 2021 року, коли він виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Тоді я вперше сказав нашим партнерам: “Нам потрібні Patriots”. Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо”, – додав він.

