Резніков опублікував статистику використання росією високоточних ракет

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику використання російсько-окупаційними військами високоточних ракет із 24 лютого і станом на 14 жовтня.

Згідно з нею, до повномасштабного вторгнення рф мала 900 балістичних ракет типу «Іскандер», 500 крилатих ракет морського базування «Калібр» та 444 ракети повітряного базування Х-101, а також і Х-555.

Наразі, за даними Резнікова, у російських військ залишилося 272 ракети типу «Іскандер», 213 ракет «Калібр» та 124 ракети Х-101/Х-555.

«Демілітаризація росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості з враження військових об’єктів», — написав він.

Міністр оборони України, опублікувавши дані щодо використань ракет росією, зробив два висновки: військова поразка рф неминуча, росія — терористична держава.

В етері телеканалу «Рада» Резніков 14 жовтня зазначив, що, за даними рф, у них залишилося 300 іранських дронів-камікадзе. Тому росія намагається закупити ще декілька тисяч одиниць.

«Чи це станеться, ми побачимо, але ми маємо бути до цього готові. Тому ми не сидимо склавши руки, а розробляємо системи для їхнього придушення. Наші військові їх збивають, вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі нюанси — до деталей», — пояснив міністр.