Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих, – Зеленський

Реальний бойовий досвід, майстерність, яку мають наші воїни, мають бути пріоритетом у навчальних центрах під час підготовки мобілізованих, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

“Учора ми були на Донеччині, сьогодні різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ “Таврія”. Поспілкувався з комбригами, комбатами про потреби наших воїнів. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці”, – сказав він.

“Зафіксували конкретні потреби. Є додаткові організаційні питання, те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань, тренування воїнів. Одне з ключових завдань”, – сказав Зеленський.

За його словами, “реальний бойовий досвід, сучасні виклики та тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів, яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих”.

“Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира. Важлива мотивація людей – це прямий наслідок того, як вчаться воювати”, – зазначив Зеленський.

За його словами, “почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки, зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами”.

“І хочу окремо подякувати всім нашим воїнам, які беруть трофеї, ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це і важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю ворога, використовувати для захисту життя України”, – наголосив президент.