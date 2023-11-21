Разом можемо більше: партнерство з Мирним Небом – шлях до Добра та Позитивних Змін

Хотіли б розповісти про благодійну організацію «Мирне Небо Харкова», яка надає гуманітарну допомогу та підтримку різним верствам населення в постраждалих регіонах України.

Діяльність фонду охоплює декілька областей: Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку і Дніпропетровську.

Основним напрямком є надання допомоги різним групам населення, зокрема людям похилого віку, людям з інвалідністю, дітям, багатодітним сім’ям та постраждалим від військової агресії.

Благодійна організація прагне залучити нових партнерів і донорів для розширення наших проєктів, а також удосконалити управління ресурсами, щоб досягти стабільності та планового розвитку.

Одним із нових проєктів є «Допомога там, де ти». Він реалізується у межах програми «Разом ми – Шелтер», що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Мета проєкту – покращення побуту громадян, які постраждали внаслідок військових дій, надання людям наборів необхідних речей для перебування в укритті.

Ідея полягає в тому, щоб сформувати базові набори речей для мешканців Херсону в кількості 130 комплектів. Ці набори люди зможуть оперативно брати з собою, прямуючи до укриття, та не гаючи час на збори. Це також дозволить надати допомогу тим, хто втратив свої домівки та речі внаслідок бойових дій.

До кожного набору увійдуть:

каремат – 2 од.

спальний мішок – 2 од.

ковдра – 2 од.

подушка – 2 од.

термос вакуумний – 1 од.

лампа-повербанк – 1 од.

Команда фонду щаслива бути корисною людям і країні. Слідкуйте за новинами в соцмережах, щоб бути в курсі нових можливостей та ініціатив благодійної організації «Мирне Небо Харкова»!

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