Разом можемо більше: партнерство з Мирним Небом – шлях до Добра та Позитивних Змін

Хотіли б розповісти про благодійну організацію «Мирне Небо Харкова», яка надає гуманітарну допомогу та підтримку різним верствам населення в постраждалих регіонах України.
Діяльність фонду охоплює декілька областей: Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку і Дніпропетровську.
Основним напрямком є надання допомоги різним групам населення, зокрема людям похилого віку, людям з інвалідністю, дітям, багатодітним сім’ям та постраждалим від військової агресії.
Благодійна організація прагне залучити нових партнерів і донорів для розширення наших проєктів, а також удосконалити управління ресурсами, щоб досягти стабільності та планового розвитку.
Одним із нових проєктів є «Допомога там, де ти». Він реалізується у межах програми «Разом ми – Шелтер», що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Гуманітарного фонду для України.
Мета проєкту – покращення побуту громадян, які постраждали внаслідок військових дій, надання людям наборів необхідних речей для перебування в укритті.
Ідея полягає в тому, щоб сформувати базові набори речей для мешканців Херсону в кількості 130 комплектів. Ці набори люди зможуть оперативно брати з собою, прямуючи до укриття, та не гаючи час на збори. Це також дозволить надати допомогу тим, хто втратив свої домівки та речі внаслідок бойових дій.
До кожного набору увійдуть:
- каремат – 2 од.
- спальний мішок – 2 од.
- ковдра – 2 од.
- подушка – 2 од.
- термос вакуумний – 1 од.
- лампа-повербанк – 1 од.
Команда фонду щаслива бути корисною людям і країні. Слідкуйте за новинами в соцмережах, щоб бути в курсі нових можливостей та ініціатив благодійної організації «Мирне Небо Харкова»!
https://www.mn.org.ua/
https://t.me/myrne_nebo_kh