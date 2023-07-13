Суспільство

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 Липня 2023 13:36
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канабіс, рада

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Законопроєкт підтримали 268 депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці, в Україні відсутнє регулювання у сфері поводження з речовинами, що належать до наркотичних та психотропних, але при цьому необхідних для надання якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги в одужанні від складних хвороб.

В Україні це питання особливо актуальне для таких категорій:

  • діти з епілепсією
  • онкохворі
  • хворі, які потребують паліативної допомоги (при невиліковних хворобах)
  • ветерани війни з ПТСР

Чинне законодавство забороняє будь-яку діяльність щодо канабісу, його смоли, екстрактів та настоянок, а також ТГК. У контексті легалізації коноплі йдеться виключно про канабіс із допустимою концентрацією ТГК. Її ступінь ще належить встановити Кабінету міністрів.

Автори законопроекту вважають, що легалізація медичного каннабісу:

  • забезпечить доступ українських пацієнтів до ліків на основі канабісу
  • сприятиме розвитку медичної науки та фармацевтичної галузі (через клінічні випробування препаратів на основі канабісу)
  • дозволить вирощувати коноплі з дозволеною кількістю наркотичних речовин
  • сприятиме залученню міжнародних інвестицій у науку та промисловість України

Пропонується відстежувати обіг сортів рослин роду конопель (каннабіс), продуктів переробки та ліків на їх основі шляхом:

  • маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції штрих-кодом
  • веденням електронного реєстру обліку їх переміщення
  • продажу препаратів виключно за призначенням лікаря за електронним рецептом

Роздрібна торгівля здійснюватметься в аптеках за наявності ліцензії на цей вид діяльності.

Окремо наголошується, що виписування рецептів та реєстрація продажу здійснюватимуться лише в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я.

Також законопроект передбачає заборону на імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів із каннабісу до 2033 року. Обмеження не поширюється на готові лікарські препарати, які пройшли всі стадії виробництва.


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