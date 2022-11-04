Примусово мобілізувати військовозобов’язаних з деокупованих територій Харківщини не будуть

На Харківщині продовжується мобілізація військовозобов’язаних. Тих, у кого немає досвіду, відправляють навчатися у відповідні центри по всій країні.

Проблемних питань щодо мобілізації у регіоні не було, розповів комісар Харківського терцентру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап 4 листопада.

“За винятком тих обставин, що більша частина Харківської області була окупована. На тих територіях мобілізацію було проводити не можна. Тому представники районних центрів комплектування перебазувалися на ту частину Харківської області, яка була підконтрольна Збройним силам України”, — сказав Арап.

Зараз відділи військомату повертаються на деокуповані території, повідомив комісар.

“Ніхто примусово не призиває цих військовозобов’язаних, які і так багато чого пережили на цій окупованій території. Ми з порозумінням до цього відносимося. Ми розуміємо, що людям, які там знаходилися, прийти й сказати: “Ви підлягаєте мобілізації” — це не зовсім вірно”, — розповів комісар.

Частина людей, які пережили окупацію, до військомату приходить за власним бажанням, сказав Арап.

“Дійсно зараз приходять і просяться призватися до Збройних сил для того, щоб помститися тому ворогу за те, що вони накоїли на їхній рідній землі. Така категорія людей є, ми дуже лояльно до неї відносимося”, — повідомив комісар.