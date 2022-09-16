Суспільство

У Чорному морі виловили дірявий рятувальний пліт з речами моряків крейсеру “Москва”

16 Вересня 2022 14:41
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Рятувальний пліт виловив екіпаж морського торгового судна.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі. На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери”, – йдеться в повідомленні.

Знахідку було передано прикордонникам.

“Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість”, – розповіли прикордонники.


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