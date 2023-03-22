Суспільство

Проти Телеграм-каналів, які пишуть про рух ракет чи БПЛА під час атаки ворога, можуть вжити заходи

22 Березня 2023 16:54
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Ігнат, бпла

Найближчим, часом будуть прийняті серйозні рішення, можливо, навіть будуть відкривати кримінальні справи, проти деякіх Телеграм-каналів, які в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“Я хочу звернутися із проханням й попередити адміністрацію, які ведуть ці сторінки, що це злочин проти України, що це інформування ворога щодо маршруту руху цих ракет, і будуть вживатися всі заходи, матеріали вже передані в певні органи…” – сказав Ігнат.

“Незрозуміло, звідки деякі канали отримують скриншоти з систем віраж-планшетів, на зображеннях яких вказується час та місце перебування БПЛА, або зникнення БПЛА з радарів”, – зазначив речник Повітряних Сил.


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