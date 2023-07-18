Суспільство

Президент підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

18 Липня 2023 20:04
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армія, демобілізація

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє звільняти зі служби військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією та проходять її за контактом, у разі, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти в період воєнного стану.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №8009, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 липня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 травня ухвалила в цілому законопроєкт №8009.

Документ передбачає внесення змін до статті 26 закону “Про військовий обов’язок і військову службу”. Зокрема пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовців, які проходять її за призовом під час мобілізації та за контрактом.

Згідно з законопроєктом, ідеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із гарантування національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час гарантування національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

У документі зазначено, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) військовослужбовців.


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