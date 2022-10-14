Суспільство

ППО IRIS-T вже розмістили на південному напрямку, – речник Повітряних сил

14 Жовтня 2022 19:07
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війна, зброя

Система ППО IRIS-T, яку Україна отримала від Німеччини, вже задіяна на південному напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, модифікації IRIS-T, яку передали Україні, у світі ще немає.

“І ця система вже працює у Збройних силах десь там на південному напрямку”, – зазначив він.

Також Ігнат зазначив, що Німеччина зараз має бути зацікавлена у створенні нових подібних систем ППО.

“IRIS-T – хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами – як NASAMS чи Patriot”, – розповів речник ПС.

Також він нагадав і про комплекси NASAMS, які невдовзі мають отримати українські військові.

“З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США”, – зазначив Ігнат.


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