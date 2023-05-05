Суспільство

Повітряні Сили спростували збиття над Києвом гіперзвукової ракети “Кинжал”

5 Травня 2023 14:04
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У Повітряних Силах спростували збиття балістичної ракети над столицею вночі 4 травня. Водночас у Defence Express повідомили, що над Києвом близько 02:40 4 травня могли збити гіперзвукову ракету росіян типу Х-47 “Кинжал”.

Пізніше пресслужба командування Повітряних Сил відмовилась від коментарів і порадила всім звертатися до експертів із Defence Express.

“Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це”, — сказав журналістам Суспільного речник Повітіряних Сил Юрій Ігнат зранку 5 травня.


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