Помер Василь Тацій

Сьогодні вночі помер видатний український учений-правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України, академік НАН України, Герой України, повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого Василь Тацій.

Йому було 82 роки.

“Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами” – так описав Тація мер Харкова Ігор Терехов.

“Найближчими днями ми зробимо все, щоби гідно проводити його в останній шлях.

Мої співчуття рідним, близьким, друзям Василя Яковича. Мої співчуття Харкову – пішла ціла епоха життя нашого міста.

Світла та вічна пам’ять!” – написал Терехов.