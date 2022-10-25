Під Бєлгородом знову пролунали вибухи

У російській Бєлгородській області 25 жовтня знову пролунали вибухи. Про гучні хлопки повідомляють у Шебекіно, Грайвороні та Строітелє.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Зокрема, мешканцям Шебекіно почали надходити повідомлення від рятувальної служби. Там стверджують, що місто перебуває “під обстрілом”. Людей просять взяти речі та пройти до укриття.

Також російські паблики зазначають, що у деяких містах регіону вибухи чути вже протягом кількох годин. При цьому місцева влада так і не прокоментувала те, що відбувається.