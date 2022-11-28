Суспільство

Операція на Кінбурнській косі триває, – ОК “Південь”

28 Листопада 2022 09:00
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війна, Деокупація

Військова операція на Кінбурнській косі Миколаївської області триває.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні – війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину.

Усе це – дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти”, – повідомила Гуменюк.


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