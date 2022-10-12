Опалювальний сезон у Харкові можуть розпочати після 15 жовтня

Харків готовий до початку опалювального сезону, але запустити його можуть після 15 жовтня, стверджує Харківський міський голова Ігор Терехов.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону 12 жовтня, повідомляє пресслужба міськради.

“У Харкові опалювальний сезон хочемо розпочати 15 жовтня. Якщо погода дозволятиме, то трохи пізніше. Бо розуміємо, що треба економити енергоносії — і електрику, і газ. На жаль, не все залежить від нас. Багато залежатиме від воєнної обстановки, від того, як ми зможемо збалансувати енерго- та теплосистеми. Але настрій у нас позитивний. Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом та віримо, що консолідація наших зусиль допоможе нам пережити цю зиму”, — сказав Терехов.

Він також просить харків’ян зменшити споживання електроенергії, щоб не перевантажувати роботу об’єктів критичної інфраструктури міста.