Суспільство

Окупанти знов намагались прорвати оборону на Харківщині, але марно

17 Березня 2023 09:18
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війна

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення,

Протягом минулої доби з районів, що перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 людини. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом.

Триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Окупанти здійснили чергову спробу вести наступ в районі Гряниківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають свої позиції та нищать ворога.


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