Суспільство

У Тисі знову знайшли тіло потопельника

24 Травня 2024 14:30
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дпсу
Потопельник / ДПСУ

24 травня, прикордонний наряд відділу “Тячів” Мукачівського прикордонного загону під час патрулювання виявив у річці Тиса тіло чоловіка.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

“Потопельника несло течією вздовж берега. Прикордонники почали переслідувати виявлене тіло та викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. На певному етапі тіло чоловіка вдалося зупинити та витягнути на берег”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, потопельник був жителем Закарпаття 1975 року народження.

“Які обставини змусили чоловіка опинитися у річці, котра забрала його життя – встановить слідство”, – додали у ДПСУ.


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