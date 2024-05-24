У Тисі знову знайшли тіло потопельника

24 травня, прикордонний наряд відділу “Тячів” Мукачівського прикордонного загону під час патрулювання виявив у річці Тиса тіло чоловіка.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

“Потопельника несло течією вздовж берега. Прикордонники почали переслідувати виявлене тіло та викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. На певному етапі тіло чоловіка вдалося зупинити та витягнути на берег”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, потопельник був жителем Закарпаття 1975 року народження.

“Які обставини змусили чоловіка опинитися у річці, котра забрала його життя – встановить слідство”, – додали у ДПСУ.