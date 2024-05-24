Вихідні в Україні будуть теплими 

25 травня, в Україні буде сонячна погода, без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на Укргідрометцентр.

Температура вночі у суботу 11-16°, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8-13°; вдень 22-27°.

У Києві без опадів, температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

У неділю, 26 травня, збережеться суха погода на переважній частині України, лише вдень у південно-східній частині, протягом доби в південній частині місцями можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві 26 травня – без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.