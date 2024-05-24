Суспільство

Українські безпілотники вразили російські винищувачі на аеродромі Кущевська 

24 Травня 2024 14:44

Сили оборони України вразили російські літаки типу СУ, які були на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї.

Завдали удару по аеродрому безпілотниками  у ніч на 19 травня.

Проєкт Радіо Свободи “Схеми” отримав свіжі супутникові знімки Planet Labs на яких зафіксовано пошкодження щонайменше двох винищувачі – Су-27 та Су-34. На знімках також видно, що після ударів більшу частину винищувачів прибрали з цього аеродрому.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дрони СБУ атакували військовий аеродром “Кущевська”.


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