Українські безпілотники вразили російські винищувачі на аеродромі Кущевська 

Сили оборони України вразили російські літаки типу СУ, які були на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї.

Завдали удару по аеродрому безпілотниками у ніч на 19 травня.

Проєкт Радіо Свободи “Схеми” отримав свіжі супутникові знімки Planet Labs на яких зафіксовано пошкодження щонайменше двох винищувачі – Су-27 та Су-34. На знімках також видно, що після ударів більшу частину винищувачів прибрали з цього аеродрому.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дрони СБУ атакували військовий аеродром “Кущевська”.