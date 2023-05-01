Окупанти в Запорізькій області підготували плани евакуації працівників адміністрацій, – ЦНС

У районах тимчасової окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдо адміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій у Запорізькій області розробили на випадок загострення ситуації.

Повідомляється, що згідно з цими планами, рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може бути використане проти них Україною.

Ця інформація збігається з повідомленнями про те, що окупаційна влада Криму надала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих “загроз” від ЗСУ.