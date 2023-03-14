Окупанти у Бєлгородській області намагаються відволікти на себе увагу ЗСУ – Генштаб

Російські військові вдаються до демонстративних дій у Бєлгородській області РФ, щоб не допустити перекидання підрозділів Збройних сил України на інші напрямки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Бєлгородської області ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки”, – повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника.

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких – по місту Краматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області – уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу “Золота Рибка”. Жертв та втрат серед місцевого населення немає.

Крім того, окупанти здійснили понад 33 обстріли з РСЗВ.

Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Архипівка, Михальчина Слобода, Колос та Єліне Чернігівської області, Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок на Сумщині, а також Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

протягом доби противник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка та Диліївка Донецької області.

ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка та Диліївка Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Зарічне, Залізничне, Кам’янське, Мар’ївка та Новосілка Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське і Берегове Херсонської області та місто Херсон.