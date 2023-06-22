Суспільство

Окупанти можуть вдатись до контрударів, використають резерви – Military Media Center

22 Червня 2023 18:57
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війна

Російські війська можуть застосувати резерви, щоб утримати зайняті рубежі та провести контратаки.

Про це повідомили у Military Media Center, який координується Міноборони.

На півдні та сході основні зусилля РФ будуть зосередженні на ведення активної оборони, щоб відбити наступ українських сил.

Водночас російські загарбники можуть застосувати резерви для проведення контрударів на певних ділянках фронту, йдеться у наявній інформації.

Зберігається загроза ракетних ударів РФ по цивільній та військовій інфраструктурі України.

Також у Центрі зазначили, що Іран наростив постачання Росії ударних БПЛА типу “Shahed” і розпочав передачу артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм та мінометних мін калібру 120 мм.

Це відбулось після повідомлень в іранських ЗМІ про продаж цій державі російських літаків Су-35, пишуть у відомстві.


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