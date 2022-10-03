Суспільство

Наздогнати бізнес під час війни. Як молодий підприємець з Одеси відновлює виробництво і волонтерить?

3 Жовтня 2022 13:53
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Як одеська компанія виробник одягу Issa Plus розпочинала свій шлях до завоювання ринку e-commerce, про відновлення роботи під час війни і благодійну діяльність власного фонду, ми розповімо у партнерському матеріалі. 

Свою діяльність виробника українського одягу компанія Issa Plus розпочала у 2016 році, коли ринок e-commerce лише починав набирати обертів. 

На той момент у компанії працювало лише дві людини, а зараз штат компанії налічує 150 робітників з власним виробництвом, складом і логістикою. 

Кожне створене робоче місто зараз — це вклад в українську економіку. 

Issa Plus — це досить молодий стартап, який активно завойовує ринок e-commerce торгівлі з власним виробництвом одягу для всієї сім’ї та можливістю доставки по всьому світу. До початку воєнних дій компанія активно розвивалася і розширювала географію продажу свого одягу не лише через власний інтернет-магазин, а через усі крупні маркетплейси країни: “Епіцентр”, Kasta, Lamoda, ROZETKA , Prom.ua.

Також одяг Issa Plus представлен на міжнародних торговельних площадках більш ніж 20 країн світу: Amazon, Ebay, Zulily (США), Bigbrands (Чехія), Joom (Литва) і багато інших. 

Нещодавно офіс Президента сумісно з Мін Цифра України і креативною агенцією Banda анонсували новий маркетплейс Made With Bravery. Це електронний майданчик, на якому продаватимуться товари, виготовлені в Україні, де компанія Issa Plus одна із перших зайшла з колекцією патріотичного одягу. 

У кращі часи роботи в e-commerce на сайті Issa Plus було понад 700 тисяч відвідувань за місяць, вона конкурувала з таким гігантами, як Lamoda.  У 2020 компанія отримала “премію Дарвіна”, як краще пошукове просування у ніші  Fashion. Зараз зі складу бренду Issa Plus відправляють кожного дня понад 1000 одиниць товару. 

“Не можна сказати, що з початку війни ми відновилися на 100%, але нам вдалося зберегти усі виробничі потужності: дизайнерське бюро, лабораторію, розкрійний цех, виробництво, ОТК, топ-менеджерів компанії та робітників офісу і складу. У цьому році ми запустили власне виробництво шкіряного взуття і зараз готуємо мілітарі колекцію стріт-одягу для чоловіків та жінок.

З початку воєнної агресії рф в Україні ми не залишались осторонь та домогали і продовжуємо вести благодійну діяльність власними силами. 

До нас почали звертатися багато людей з усіх куточків України, що вимушені були стати переселенцями і потребували теплий одяг. За перші два місяці компанія Issa Plus відправила одягу, медикаментів та допомогла ЗСУ на суму більш 1-го мільйону гривень”, розповів засновник компанії Олег Пахолюк. 

З початку липня Олег Пахолюк разом із однодумцями відкрили власний благодійний фонд “Серце Южного” . Фонд обрав за основу допомогу ЗСУ, багатодітним сім’ям, переселенцям, пенсіонерам і іншим верствам населення, які потребують допомоги. З початку роботи фонду вже була надана поміч більш ніж 1000 родинам у вигляді продуктових пакетів, речей та особистих запитів. 

Також фонд активно допомагає Профспілці працівників освіти і науки України та спортивним організаціям міста. Нещодавно завдяки підтримці фонду, спортсменка Шульженко Наталя і її тренер змогли поїхати на чемпіонат світу з кікбоксингу в Італію. 

Не зважаючи на тяжкий стан економіки, молоді українські підприємці надають приклад світовій спільноті. Вони продовжують розвиватися, знаходити нові ринки для збуту української продукції і не забувати про допомогу своїм людям. Давайте разом крок за кроком рухатися до перемоги і робити українську економіку сильною!


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