Суспільство

Наші війська зривають плани ворога щодо прориву на куп’янському напрямку, – Сирський

3 Серпня 2023 18:55
читать на русском →
війна

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав органи управління військових частин, що виконують завдання на найактивніших ділянках фронту, повідомляє Military Media Center.

“В умовах продовження активних наступальних дій противника на купʼянському та лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ. На бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!” – заявив Сирський, коментуючи результати роботи.

Він зазначив, що під час зустрічей із представниками частин, які виконують завдання на бахмутському напрямку, основну увагу було приділено актуальним проблемам збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій, вирішенню проблемних питань, які заважають успішному виконанню поставлених завдань.

“На лиманському і купʼянському напрямках спільно з командирами розглянули питання адекватного реагування на наступальні дії противника, підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій наших військ”, – зазначив він.

Окрім того, командувач зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу ЗСУ.

“Вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди найкращим військовослужбовцям, які відзначилися в боях за звільнення України. Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам”, – розповів Сирський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
3 Серпня 2023 19:26

Окупанти намагаються повернути свої втрачені позиції Шахтарському напрямку, – Генштаб

3 Серпня 2023 18:55

Наші війська зривають плани ворога щодо прориву на куп’янському напрямку, – Сирський
3 Серпня 2023 16:50

Загибель нацгвардійця в ДТП: розслідування щодо судді-водія завершили
3 Серпня 2023 16:37

Жеваго отримав підозру в підкупі голови Верховного суду
3 Серпня 2023 16:26

Загибель керівництва МВС: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки