Суспільство

Найближчими днями в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами

17 Липня 2023 22:00
читать на русском →

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на вівторок, 18 липня, у західних і Житомирській областях, а вранці та вдень – у всій Україні, крім південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у більшості центральних, Сумській і Харківській областях удень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень у західних і північних областях 23-28°, на решті територій 29-34°.

У Києві 18 липня вночі без опадів, уранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 26-28°.

У середу, 19 липня, вночі в південно-східних областях, удень на Закарпатті та Прикарпатті невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура вночі 12-17°, у південній частині близько 20°; вдень 23-28°, на Прикарпатті та півдні країни 27-32°.

У Києві 19 липня без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
17 Липня 2023 20:07

З’явилися перші супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

17 Липня 2023 20:44

Окупанти зібрали на лимано-куп’янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
17 Липня 2023 18:18

У Харкові чоловік вбив свою родину, а потім скоїв смертельну ДТП
17 Липня 2023 17:58

Ворог хоче розгромити наші війська в районі Куп’янська, – Сирський
17 Липня 2023 17:25

Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки