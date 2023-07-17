Найближчими днями в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на вівторок, 18 липня, у західних і Житомирській областях, а вранці та вдень – у всій Україні, крім південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у більшості центральних, Сумській і Харківській областях удень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень у західних і північних областях 23-28°, на решті територій 29-34°.

У Києві 18 липня вночі без опадів, уранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 26-28°.

У середу, 19 липня, вночі в південно-східних областях, удень на Закарпатті та Прикарпатті невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура вночі 12-17°, у південній частині близько 20°; вдень 23-28°, на Прикарпатті та півдні країни 27-32°.

У Києві 19 липня без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.