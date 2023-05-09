Суспільство

Нацгвардієць збив з “Ігли” крилату ракету росіян Х-55, яка летіла на Київ

9 Травня 2023 14:39
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війна, нгу

Військовослужбовець Нацгвардії збив російську крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” під час нічної атаки на Київ. Про це повідомили у Національній гвардії.

Зазначається, що під час тривоги нацгвардієць з мобільної вогневої групи захопив ціль і здійснив пуск із ПЗРК “Ігла”, внаслідок чого йому вдалось збити Х-55.

Уламки ракети були виявлені на території населеного пункту в Київської області, є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

“Завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету”, – йдеться у повідомленні.


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