На заході та півночі України дощитиме

У понеділок у західних, вночі і північних областях України очікуються дощі, на високогір’ї Карпат із мокрим снігом; на решті території без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у південній частині та східних областях вночі 8-13°, удень 17-22°; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві 19 вересня вночі, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-9°, удень 13-15°.

У вівторок, 20 вересня, вночі у західній та південно-західній частинах, вдень в Україні, окрім південного сходу, дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у південній та східній частині вночі 7-12°, удень 14-19°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

На високогір’ї Карпат 20 вересня помірний дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві 20 вересня вночі без опадів. Уночі та вранці туман.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°, удень 11-13°.

18 вересня на 8:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-22°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 16°.