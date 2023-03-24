На вулицях Харкова встановили пів сотні колонок з технічною водою на випадок блекаутів

У Харкові облаштували 55 вуличних колонок, де містяни зможуть набрати воду під час блекаутів, коли насосні станції не працюватимуть.

Частина цих колонок механічні, інші — працюватимуть від генератора, розповів заступник директора комплексу “Харківводопостачання” Олексій Кучеревський.

“Жителі міста на випадок відключення електроенергії та відсутності централізованого водопостачання можуть підійти у ці пункти й набрати воду технічної якості для побутових потреб. Вода не питна”, — говорить чоловік.

Роботи з встановлення колонок комунальники почали з осені минулого року, коли вперше зупинились насосні станції через відключення електроенергії. Адреси колонок можна знайти на сайті “Харківводоканалу”, або ж за номером диспетчерської служби водоканалу 1533.