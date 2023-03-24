Суспільство

На вулицях Харкова встановили пів сотні колонок з технічною водою на випадок блекаутів

24 Березня 2023 07:33
50
читать на русском →
вода

У Харкові облаштували 55 вуличних колонок, де містяни зможуть набрати воду під час блекаутів, коли насосні станції не працюватимуть.

Частина цих колонок механічні, інші — працюватимуть від генератора, розповів заступник директора комплексу “Харківводопостачання” Олексій Кучеревський.

“Жителі міста на випадок відключення електроенергії та відсутності централізованого водопостачання можуть підійти у ці пункти й набрати воду технічної якості для побутових потреб. Вода не питна”, — говорить чоловік.

Роботи з встановлення колонок комунальники почали з осені минулого року, коли вперше зупинились насосні станції через відключення електроенергії. Адреси колонок можна знайти на сайті “Харківводоканалу”, або ж за номером диспетчерської служби водоканалу 1533.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Березня 2023 10:40
0

Арештовано “приховані” активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
24 Березня 2023 10:00
19

Війська РФ керованими авіабомбами атакували Сумщину
24 Березня 2023 09:09
29

Окупанти вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці
24 Березня 2023 08:42
24

Сили оборони за добу знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА
24 Березня 2023 07:14
18

Сили оборони за добу відбили близько 80 ворожих атак, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки