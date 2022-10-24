Суспільство

На кордоні з Польщею завершується облаштування нового пункту пропуску

24 Жовтня 2022 14:46
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На українсько-польському кордоні майже завершене будівництво нового пункту пропуску «Нижанковичі — Мальховіце», через який будуть їздити легкові та вантажні автівки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

На українсько-польському кордоні майже завершене будівництво нового пункту пропуску «Нижанковичі — Мальховіце». Наразі триває облаштування ділянки дороги Нижанковичі — Дрогобич — Стрий, яка веде до пункту пропуску.

Новий пункт буде призначений для легкових автівок та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн. Відкриють його до кінця року. Спершу пропускатимуть лише порожні вантажівки, а згодом — інші транспортні засоби та пішоходів.

Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити наявні пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

Будівництво пункту «Нижанковичі — Мальховіце» було заморожене з 2007 року. Роботи відновили у 2022 році в межах проєкту «Відкритий кордон». У межах цього проєкту вже оновили та розширили пропускну спроможність пункту «Краківець — Корчова», а також знайшли, як зменшити черги на пункті «Ягодин — Дорогуськ».


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