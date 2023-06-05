Суспільство

На Харківщині знайшли понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку

5 Червня 2023 15:19
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зброя

У Великобурлуцькій громаді Харківської області знайшли схрон з російськими боєприпасами. Мова йде про понад 10 тонн снарядів та зенітну установку.

Зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ, повідомили у пресслужбі ДБР.

“У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї — понад 10 тонн. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку “ЗУ-23”, — сказано у повідомленні.


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