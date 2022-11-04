Суспільство

На Харківщині судили трьох військовозобов’язаних, які ухилялися від служби

4 Листопада 2022 13:54
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армія

Комісар Харківського терцентру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап розповів про три судові справи щодо людей, які ухилялися від призиву до ЗСУ.

“На сьогодні у нас є три судових рішення по таким військовозобов’язаним, які були притягнуті до кримінальної відповідальності. Є ще декілька на розгляді суддів таких справ, але їх небагато”, — розповів Арап 4 листопада.

За ігнорування першої повістки з проханням звернутися до військомату передбачена адміністративна відповідальність, повідомив Арап.

“Якщо військовозобов’язаний пройде медичний огляд, буде призначений до команди і не з’явиться вже на відправку до військової частини, за це вже на нього накладається кримінальна відповідальність, стаття 336, якою визначається покарання — позбавлення волі від 3 до 5 роки”, — говорить Арап.

Більшість жителів Харківщини, отримавши повістки, прибувають до військоматів, говорить Арап.


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