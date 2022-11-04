На Харківщині судили трьох військовозобов’язаних, які ухилялися від служби

Комісар Харківського терцентру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап розповів про три судові справи щодо людей, які ухилялися від призиву до ЗСУ.

“На сьогодні у нас є три судових рішення по таким військовозобов’язаним, які були притягнуті до кримінальної відповідальності. Є ще декілька на розгляді суддів таких справ, але їх небагато”, — розповів Арап 4 листопада.

За ігнорування першої повістки з проханням звернутися до військомату передбачена адміністративна відповідальність, повідомив Арап.

“Якщо військовозобов’язаний пройде медичний огляд, буде призначений до команди і не з’явиться вже на відправку до військової частини, за це вже на нього накладається кримінальна відповідальність, стаття 336, якою визначається покарання — позбавлення волі від 3 до 5 роки”, — говорить Арап.

Більшість жителів Харківщини, отримавши повістки, прибувають до військоматів, говорить Арап.