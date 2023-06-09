Суспільство

На Харківщині після російського обстрілу відбулися шкідливі викиди в повітря

9 Червня 2023 18:34
33
читать на русском →

На Харківщині жителів селища Краснокутськ, а також сіл Качалівка та Любівка, закликали не відчиняти вікна та провести вдома вологе прибирання.

Про це повідомила голова Краснокутської селищної громади Ірина Карабут.

“Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря”, – йдеться у повідомленні.

Жителів смт Краснокутськ, сіл Качалівка та Любівка, закликають: не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Червня 2023 17:57
48

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд
9 Червня 2023 18:17
35

Іран допомагає РФ побудувати завод з виробництва “Шахедів”
9 Червня 2023 17:46
94

Супутники США зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до її руйнування, – NYT
9 Червня 2023 17:01
27

“Венеційка” рекомендувала Україні відкласти “антиолігархічний” закон до кінця війни
9 Червня 2023 16:18
140

МЗС відреагувало на передачу Угорщині українських військовополонених з РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки