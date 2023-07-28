Суспільство

Мера Москви вночі “атакували БПЛА”

28 Липня 2023 06:44
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росія

По Москві буцімто знову спробували вночі вдарити “ворожим безпілотником”.

Про це на повідомив мер Москви Сергій Собянін.

“Вночі була здійснена спроба нападу ворожого безпілотника, який збили силами Міністерства оборони”, – заявив Собянін.


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