Мера Москви вночі “атакували БПЛА”

По Москві буцімто знову спробували вночі вдарити “ворожим безпілотником”.
Про це на повідомив мер Москви Сергій Собянін.
“Вночі була здійснена спроба нападу ворожого безпілотника, який збили силами Міністерства оборони”, – заявив Собянін.
По Москві буцімто знову спробували вночі вдарити “ворожим безпілотником”.
Про це на повідомив мер Москви Сергій Собянін.
“Вночі була здійснена спроба нападу ворожого безпілотника, який збили силами Міністерства оборони”, – заявив Собянін.
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