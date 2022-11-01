Літак, 4 гелікоптери і купа крилатих ракет: Генштаб назвав втрати РФ

За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 72470 (+650);

танків – 2698 (+12);

бойових броньованих машин – 5501 (+16);

артилерійських систем – 1730 (+2);

РСЗВ – 383 (+0);

засоби ППО – 197 (+0);

літаків – 276 (+1);

гелікоптерів – 257 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2);

крилаті ракети – 397 (+45);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15);

спеціальна техніка – 154 (+0).

Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.