Літак, 4 гелікоптери і купа крилатих ракет: Генштаб назвав втрати РФ

За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 72470 (+650);
- танків – 2698 (+12);
- бойових броньованих машин – 5501 (+16);
- артилерійських систем – 1730 (+2);
- РСЗВ – 383 (+0);
- засоби ППО – 197 (+0);
- літаків – 276 (+1);
- гелікоптерів – 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2);
- крилаті ракети – 397 (+45);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15);
- спеціальна техніка – 154 (+0).
Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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