Суспільство

Літак, 4 гелікоптери і купа крилатих ракет: Генштаб назвав втрати РФ

1 Листопада 2022 09:22
34
війна

За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 72470 (+650);
  • танків – 2698 (+12);
  • бойових броньованих машин – 5501 (+16);
  • артилерійських систем – 1730 (+2);
  • РСЗВ – 383 (+0);
  • засоби ППО – 197 (+0);
  • літаків – 276 (+1);
  • гелікоптерів – 257 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2);
  • крилаті ракети – 397 (+45);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15);
  • спеціальна техніка – 154 (+0).

Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Листопада 2022 10:47
86

Штати передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, 2 з них надійдуть найближчим часом

1 Листопада 2022 09:53
27

У північних та центральних регіонах України вимикатимуть світло
1 Листопада 2022 09:44
51

Вітренко йде з “Нафтогазу”, – ЗМІ
1 Листопада 2022 09:22
34

Літак, 4 гелікоптери і купа крилатих ракет: Генштаб назвав втрати РФ
1 Листопада 2022 08:53
38

РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести “Кинджали”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

усі думки